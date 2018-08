Despedimos a Aretha Franklin recordando sus imitaciones en 'Tu cara me suena'

ADIÓS A LA REINA DEL SOUL

Aretha Franklin, la reina del soul, nos ha dejado a los 76 años. Desde 'Tu cara me suena' queremos rendirle homenaje a la artista estadounidense considerada la gran diva de la edad de oro de la música afroamericana. Diana Navarro ganó la tercera gala de la sexta edición de 'Tu cara me suena' con su interpretación de Aretha Franklin y su famoso 'Think'. Ruth Lorenzo regresó al programa de Manel Fuentes como invitada entre aplausos y halagos por su interpretación de 'Natural Woman'. Revivimos sus actuaciones. ¡Hasta siempre Aretha!