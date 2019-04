David Guapo tiene problemas con la letra de su canción

ENSAYOS DE LA GALA CASTING

El humorista tendrá que imitar a John Lennon en la 'Gala Casting' de 'Tu cara me suena'. En los ensayos, Arnau Vilà presiona a David Guapo para que estudie y se aprenda la letra de 'Come together', la canción que interpretará en el programa. ¿Será capaz de tomarse en serio la actuación para convertirse en el primer concursante de la quinta temporada? Descúbrelo el viernes 5 de febrero a las 22:00 horas en Antena 3.