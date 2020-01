La confesión más íntima de Alaska sobre su marido Mario Vaquerizo convertido en su sex symbol en 'Tu cara me suena'

Mario Vaquerizo protagonizó una actuación de alto nivel en la piel de Paul Stanley, vocalista de 'Kis' interpretando 'I was made for lovin' you baby'.

El concursante se enfrentaba a un doble reto: conseguir la mayor puntuación del jurado y sorprender a su mujer Alaska, ya que, según indicó Mario en la entrevista con Manel Fuentes, Paul Stanley es su sex symbol.

A juzgar por el último mensaje que ha compartido Alaska en sus redes sociales, parece que Mario se ha coronado. Te desvelamos las palabras de la cantante en el vídeo de arriba.