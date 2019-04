'Tu Cara Me Suena': "El mejor show de la televisión"

'TU CARA ME SUENA' I VIERNES, A LAS 22.00H.

Prometía ser el show más espectacular de la televisión y no defraudó. El estreno de la cuarta edición de 'Tu Cara Me Suena' el pasado viernes fue lo más visto del día con más de 3.000.000 de espectadores, convirtiéndose en el mejor arranque del programa desde que aterrizó en Antena 3. Con la conquista de audiencia y crítica, la segunda gala del talent show promete ser igual o más alucinante que la primera puesta en escena. "Esto ya es un despiporre", asegura Manel Fuentes. No te pierdas este viernes a las 22.00h. una nueva entrega del programa del que todo el mundo habla. El espectáculo y la diversión están asegurados.