Las canciones de la cuarta gala

Angy no va a tener que perder mucho de vista su peluca roja de Rihanna porque en la cuarta gala tendrá que imitar a la cantante Cyndi Lauper con Girls Just Want To Have Fun.

Josema Yuste deja el piano de lado para meterse en la piel de Joan Manuel Serrat cantando Nohago otra cosa que pensar en ti.

Esta vez, el cambio de sexo lo va a sufrir Sylvia Pantoja que tendrá que imitar a Chiquetete con la tan conocida canción Esta cobardía.

Julio Iglesias Jr. está más que contento al tener que imitar a todo un mito, Bob Marley con la canción No woman no cry.

La actuación de Carolina Ferre fue la sorpresa del pulsador, la presentadora tendrá que 'bailarrr' al ritmo de King África con la Bomba.





Santiago Segura está encantando con tener que interpretar I've Got You Under My Skin de Frank Sinatra.

A Toñi Salazar no le va a importar nada lo que piensen los demás porque se va a convertir en todo un mito de la movida madrileña, Alaska, interpretando A quién le importa.

Francisco imitará al Rey del rock, Elvis Presley con la versión de Are You Lonesome Tonight.