Avance: Las increíbles actuaciones de Gemeliers, Belinda Washington y Cristina Ramos

En la segunda gala de 'Tu cara me suena', Gemelies nos enamorarán con la canción 'Dos hombres y un destino' de David Bustamante y Àlex Casademunt, Cristina Ramos será pura sensualidad convertida en Jennifer López con el tema 'Let's get loud' y Belinda Washington pondrá el ritmo en el plató imitando a Isa Pantoja con 'Ahora estoy mejor'. No te pierdas el increíble avance de la segunda gala de 'Tu cara me suena'.

Adelántate a la emisión del programa en ATRESplayer PREMIUM.