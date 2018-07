Arturo Valls será el invitado de la gran final de la cuarta edición de 'Tu cara me suena'

VIERNES 29 DE ENERO A LAS 22:00 HORAS EN ANTENA 3

El presentador de 'Ahora Caigo' regresa a 'Tu cara me suena' como invitado de la última gala de la cuarta edición del programa, tal y como ha podido adelantar la Cadena SER. Arturo Valls pondrá el broche final a una temporada de éxito, en la que el espacio presentado por Manel Fuentes se ha mantenido como líder del prime time de los viernes. Ruth Lorenzo, Edu Soto, Pablo Puyol, Ana Morgade y Adrián Rodríguez competirán por convertirse en el cuarto ganador de 'Tu cara me suena' en la gran final, que se emitirá el viernes 29 de enero a las 22:00 horas en Antena 3.