Música para todos los gustos en Tu cara me suena

TU CARA ME SUENA I DIRECTOS A LA FINAL

El fusionador nos ha llevado en esta edición de Tu cara me suena hasta los tiempos más prehistóricos de la múscia. Antonio Machín, Juanito Valderrama o Carmen Sevilla son algunos de los cantantes que han imitado los concursantes del programa. Pero no solo eso también hemos vivido grandes momentos de los ochenta con Bonnie Tyler, Mecano, Alaska o The Cure sin dejar la música del siglo XXI y actual comos YLVIS, Beyoncé o Lady Gaga.