Mucho flow, Eurovisión y duetos increíbles esta noche: "Me encanta el contraste que tengo cada semana"

Cada gala es una sorpresa para los propios concursantes de 'Tu cara me suena'. Nos lo comenta Miriam Rodríguez al contarnos cómo afronta su séptimo reto de esta décima temporada: "Me encanta el contraste que tengo cada semana". Por eso, después de proclamarse campeona como Adele, defiende el trono como Tini.

La noche promete ser "lo más", como dice Josie, que ha dado una clase rápida de gallego para ser Andrés do Barro: "Tiene una parte trabalenguas un poco complicada", adelanta sobre su canción. Por su parte, Alfred García será Annie Lenox, afrontando su primer cambio se sexo: "Lo menos es que sea una mujer, porque creo que su voz es tan personal y ella es tan espiritual..., que al final es la canción, es ella". En la pasada gala estuvo a punto de ganar con su imitación de Stephen Sanchez con 'Until I found you'.

Habrá que estar atentos a Susi Caramelo, que defiende el 'Ay mamá' que Rigoberta Bandini presentó como candidata de España para Eurovisión, y también al 'swing' de Jadel como Frank Sinatra. Además, Agustín Jiménez se meterá en el papel de Bertín Osborne y necesita una Massiel, para lo que regresará nuestra querida Belinda Washington.