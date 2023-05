Miriam Rodríguez reina como Adele en una gala llena de magia y romanticismo

La sexta gala de 'Tu cara me suena 10' no sólo ha sido oro puro, además ha dado vida, mucha vida gracias a las espectaculares actuaciones de los concursantes. Ha sido una noche llena de magia en la que finalmente se ha impuesto la conmovedora sencillez de Miriam Rodríguez. Ha imitado a Adele y ha sobrecogido a todos. El público se lo ha reconocido especialmente, premiando también el romanticismo de Alfred García como Stephen Sanchez y la frescura de Anne Igartiburu en el dueto de Álex & Christina.

La voz de Adele y un piano. Miriam Rodríguez no ha necesitado nada más para hacer una actuación exquisita, delicada, potente. Su exhibición de técnica vocal ha sido excelente con la canción 'Easy on me'. El resto lo ha hecho su actitud, su mirada. Las lágrimas de la concursante como ganadora son el reflejo de lo que ha conseguido emocionar a los demás durante este número.

Miriam ha cogido el relevo como ganadora de Jadel, que en esta gala ha imitado a Seguridad Social. El canario ha sido el encargado de abrir la gala y lo ha hecho convirtiendo el plató en una fiesta con 'Quiero tener tu presencia'. Por su parte, Josie ha cantado a 'Lady Blue' como Bunbury, con una caracterización sorprendente y una gran adaptación al artista tanto en su voz como en su forma de moverse por el escenario.

En el apartado de música nacional, también ha habido un hueco para los años 80. Anne Igartiburu ha hecho su mejor imitación en lo que va de temporada y, acompañada de Luis Larrodera, ha imitado al dúo Álex & Christina. Con un tema tan fresco, mítico y divertido como ‘¡Chas! Y aparezco a tu lado’, la concursante se ha divertido y definitivamente se ha soltado.

También Susi Caramelo se ha traído a un amigo en esta gala. Ha sido Aníbal Gómez, la mitad de Ojete Calor, al que le ha dicho: ‘Baila con el hula hoop’, y los dos lo han hecho como Enrique y Ana. Han conseguido un número tan entrañable como divertido en este homenaje a un dúo infantil mítico para muchas generaciones. Tan complicado como bailar el aro puede ser decir 'Ski-ba-bop-ba-dop-bob'. En cualquier caso, Agustín Jiménez ha sido el rey de la discoteca con esta canción de Scatman John.

Justo antes, Andrea Guasch ya había dejado la pista de baile calentita convirtiéndose en Dua Lipa con 'Physical'. La concursante sigue a un nivel superior, tanto por su voz como en el apartado coreográfico: ha dado una clase de fitness mientras cantaba y ha dejado a todos bailando... y alucinados por cómo consigue que lo difícil parezca fácil. Como contraste, a Merche le ha tocado poner el punto sentimental con Mocedades: se ha metido en el papel de 'Secretaria' y ha tenido que hacer un ejercicio de contención por el drama que estaba contando.

El punto romántico de la noche ha sido cosa de Alfred. Imitando a Stephen Sanchez pero con la actitud de Elvis Prestley, ha conseguido conquistar con 'Until I found you' a la mismísima Marilyn Monroe. El concursante ha sido el mejor valorado por el jurado y se ha quedado a las puertas de la victoria con una actuación en la que no han faltado ni los fuegos artificiales.

El broche a la gala lo ha puesto la invitada: Laura Gallego. La cantante, una de las mejores en el género de la copla, ha arriesgado con un cambio de registro para imitar a Laura Pausini. El reto lo ha superado con nota, destilando dulzura y sensibilidad con la balada 'En cambio no'.

'Tu cara me suena' sigue avanzando y, después de seis galas, la clasificación está que arde. Miriam ha conseguido remontar, gracias a esta victoria como Adele, para situarse colíder junto a Jadel. Todo el ranking se aprieta en una de las ediciones más emocionantes. ¡Esto es vida!