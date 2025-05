Melani recupera el liderazgo en la clasificación tras ganar la octava gala de Tu cara me suena

Su espectacular número como Beyoncé ha llevado a Melani a, no solo ganar la novena gala de Tu cara me suena con pleno de doces, si no a recuperar el liderazgo de la clasificación general con 164 puntos.

Mikel Herzog Jr. se mantiene en la segunda posición con 158 puntos, muy seguido de Gisela Lladó, que ocupa la tercera plaza, con 154 puntos. La sigue Ana Guerra con 144 puntos y Bertín Osborne con 126 puntos.

Manu Baqueiro consigue empatar con Esperansa Grasia a 105 puntos tras esta novena gala y Yenesi se coloca a un punto por debajo de ellos con 104. Cierra la tabla Goyo Jiménez con 94 puntos. Ninguno de ellos debe venirse abajo porque todavía quedan las suficientes galas para darle la vuelta al marcador. ¡Veremos cómo se desenvuelven la semana que viene!