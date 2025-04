Mikel Herzog Jr. gana la segunda gala de Tu cara me suena 12 en compañía de Andrea Guasch

Mikel Herzog Jr. y Andrea Guasch han hecho magia en la segunda gala de Tu cara me suena 12 metiéndose en la piel de Bruno Mars y Lady Gaga para interpretar el tema que han sacado recientemente juntos ‘Die with a smile’. Su brillante interpretación ha hecho que no pudiésemos sacar la mirada de encima suya.

Como era de esperar, su química y concentración en el escenario ha dado sus frutos en las votaciones y al jurado no le ha quedado más remedio que otorgarle un más que merecido 12, al que también se ha sumado el del público, ganando así la segunda gala de la edición.

Gisela y Esperansa Grasia se han quedado también muy cerca de la victoria, recibiendo ambas puntuaciones de dos dígitos por parte del jurado y del público gracias a sus imitaciones de Nathy Peluso e Isabel Aaiún.

Mikel Herzog Jr. se ha mostrado muy emocionado al entregar los 3.000 euros del premio a Aldeas Infantiles SOS y le ha agradecido a Andrea Guasch que le haya acompañado en una actuación mágica. ¡Enhorabuena!