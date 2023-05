Merche confiesa a qué se dedicaría ahora de no haber triunfado en la música: "Me llamaban Pocahontas"

Merche, que ya lleva 20 años triunfando en la música, está probando su versatilidad en la décima temporada de 'Tu cara me suena'. Es el particular examen que está afrontando ahora en su carrera con la curiosidad de que a estas alturas... ¡podría estar siendo profesora! Nos los cuenta tras las cámaras, entre imitación e imitación, sin parar de sorprender como ya ha hecho como Natti Natasha o incluso como Juanita Reina, en una gala que incluso ganó.

Merche se licenció en Magisterio y empezó bastante pronto a dar clases, incluso antes de cumplir los 20 años. ¡La llamaban Pocahontas! Se especializó en música pero...: “Di clases de todo menos de eso, qué lastima... Me pusieron a enseñar matemáticas", recuerda, señalando que sus alumnos eran en aquel entonces de octavo, lo que hoy sería segundo de secundaria. No fue una etapa fácil para Merche y se dio cuenta de lo que tienen que aguantar los maestros en su día a día. “Lo pasé muy mal, ahí me di cuenta de la difícil tarea de los profesores y muchas veces no les damos el valor que tienen”, opina la artista.

Después, estuvo casi cinco años trabajando como secretaria de dirección en una empresa de reparación de barcos. “Empecé a estudiar Administración y Dirección de Empresas”, explica Merche, que se implicó a fondo en su nueva etapa. “Yo ya quería dirigir el cotarro: entré solo para dos semanas y me hicieron fija, y creo que hoy en día seguiría allí”, asegura la concursante.

Eso es lo que habría ocurrido en una vida paralela de Merche, porque la real es la que le llevó por la música. Lo que sí que queda claro, de una u otra forma, es que Merche no sabe estar quieta. “Eso que dicen que a la gente no le gusta trabajar, yo debo de ser un perro verde pero me gusta sentirme realizada”, comenta. Por suerte y gracias a su constancia en el trabajo, hoy puede decir que se dedica a su vocación: ser cantante. ¡No te pierdas cómo nos lo cuenta en el vídeo!