Santiago Segura sorprende como Kenny Rogers en 'The Gambler'

CONCIERTO AÑO NUEVO | SANTIAGO SEGURA

Santiago Segura se ha vestido, de los pies a la cabeza, para meterse en la piel de Kenny Rogers en 'The Gambler'. Apacible y sosegado, el cómico ha vuelto a 'Tu cara me suena' para demostrar que no se ha quedado atrás, y que sigue siendo un imitador excelente. ¡Enhorabuena Santiago!