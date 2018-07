Miquel Fernández llega a nuestros corazones con ‘When I fall in love’ como Nat King Cole

Miquel Fernández ya nos ha emocionado en otras ocasiones pero, en la decimotercera gala de ‘Tu cara me suena’ ha hecho verdadera magia interpretando a Nat King Cole con el fabuloso tema ‘When I fall in love’. No se puede negar que el concursante hace maravillas durante sus imitaciones y es capaz de llegar a nuestros corazones. ¡Fabuloso!