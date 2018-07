ACTUACIONES ESPECIAL EUROVISIÓN | LUCÍA GIL

En la gala ‘Especial Eurovisión’ de ‘Tu cara me suena’, Lucía Gil se ha tenido que hacer un cambio radical de look, ponerse rastas y vestirse como la catalana Beth en el Festival de Eurovisión de 2003 para interpretar su precioso tema ‘Dime’. ¡La cantante madrileña no lo ha podido hacer mejor!