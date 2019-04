Diana Navarro gana la tercera gala de 'Tu cara me suena' con su interpretación de Aretha Franklin

GANADOR | GALA 3

Se ve que el look de ir por casa le ha dado suerte a Diana Navarro, que se ha proclamado ganadora de la tercera gala de la sexta edición de 'Tu cara me suena' con su imitación de 'Think' como Aretha Franklin. La cantante ha donado su premio a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Albacete (AFA). ¡Bien!