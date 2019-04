David Amor y David Fernández se meten en la piel de Milli Vanilli en 'Tu cara me suena'

ACTUACIONES GALA 3 | DAVID AMOR

David Fernández ha sido uno de los invitados estrella de la tercera gala de 'Tu cada me suena'. El actor ha acompañado a David Amor en su actuación como Milli Vanilli interpretando sus dos éxitos 'Baby don't forget my number' y 'Girl you know it's true'. ¡Trenzas y pantalones ajustados incluidos!