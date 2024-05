Furor por el parecido de David Bustamante con Ryan Gosling: “Pareces el armario de Barbie”

¡De Tu cara me suena 11 a Hollywood! David Bustamante está preparado para dar un paso más en su carrera tras la imitación que ha hecho de Ryan Gosling. Sin duda, ha bordado la actuación en la que el actor cantó ‘I’m just Ken’ en la pasada gala de los Oscar.

“Pareces el armario de Barbie”, ha bromeado Manel Fuentes. En la caracterización no ha faltado ni un detalle: pelo rubio, look completamente rosa desde el traje a la camisa… y un detalle importante pero que no se ha visto en la actuación. Se trata de los ojos azules de Ryan.

Ha sido después, durante las valoraciones del jurado, cuando se ha quitado las gafas de sol y ha causado furor. “Toda la vida queriendo los ojos de mi madre y tengo que venir a Tu cara me suena para que los aclaren”, ha comentado Bustamante.

Àngel Llàcer ha querido ver de cerca esos ojos, asegurando que el cantante los tiene de color “marrón caca”. El aludido se ha acercado a él y le ha contestado: “Lo importante no es el color, sino el brillo de la mirada”. Al presidente del jurado le ha dejado sin capacidad de réplica. ¡No te pierdas este momento en el vídeo!