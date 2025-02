Estos son los 9 concursantes de Tu cara me suena 12

Tu cara me suena se ha posicionado como uno de los programas líder de Antena 3. El concurso, donde nueve rostros conocidos deberán ponerse en la piel de un icono musical encima del escenario… ¿quién será este año el afortunado?

El programa empieza con más fuerza que nunca, y por fin tenemos el listado completo de todos los concursantes…. ¿quieres saber de quienes se trata? A las primeras confirmaciones de Bertín Osborne, Ana Guerra y Yenesi se suman ahora los otros seis concursantes de esta edición.

Manu Baqueiro, el actor polifacético que nos acompaño en Amar en tiempos revueltos

Uno de los concursantes alejados de la industria musical que más promete es sin duda, Manu Baqueiro. El actor que durante tanto tiempo nos acompañó en Amar en tiempos revueltos y Amar es para siempre, vuelve reinventado a los platós de la cadena.

Pero no es la primera vez que Baqueiro sale de su zona de confort en la ficción para afrontar nuevos retos en diversos programas de entretenimientos, entre los que se encuentra… ¡Tu cara me suena!

Aunque está no es su única experiencia en el programa. Durante la última temporada del programa, acudió como invitado, dejándonos a todos perplejos con su interpretación de ‘Feo, fuerte y formal’ de Loquillo.

Sin duda, Baqueiro ha demostrado que no hay reto que se le resista… ¿hasta dónde llegará en esta nueva experiencia?

Melani García, ganadora de la cuarta temporada de La Voz Kids

A su corta edad, esta valenciana de 17 años promete convertirse en una futura estrella de la música. Ganadora de La Voz Kids 4, con tan solo 11 años representó a España en Eurovisión Junior.

Al año siguiente, volvió al programa que la lanzó al estrellato durante las audiciones a ciegas, recordando la canción que la hizo cumplir su gran sueño.

Con formación en baile, gimnasia y música, Melani es una artista todoterreno a la que nada la frena. ¿Con qué nos sorprenderá ahora?

Gisela, leyenda de los platós de televisión

Gisela vuelve a los escenarios más fuerte que nunca. La actriz y cantante debutó en la primera edición de Operación Triunfo, y fue la concursante ganadora del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, representando a España.

También tiene una larga trayectoria en musicales y ha sido seleccionada en numerosas ocasiones para ser la intérprete de los temas musicales principales de series y películas, como, por ejemplo, Frozen 2.

Pero esto… ¡no acaba aquí! La artista ya ha participado en el programa anteriormente, interpretando junto a Vicco ‘Nochentera’ en la décima temporada. También acudió en 2020 para cantar junto a Jorge González ‘The time of my life’, haciendo que Chenoa no pudiese contener las lágrimas.

Sus rasgos camaleónicos y su gran trayectoria en la música podrían ser factores claves para asegurarse la victoria en esta nueva edición. ¿Conseguirá llevarse el gran premio final?

Yenesi, Bertín Osborne y Ana Guerra completan la lista de concursantes

Risas aseguradas con Goyo Jiménez

El humorista ha dado un giro de 360 grados a su carrera y ha afrontado con valentía el reto de Tu cara me suena. Actor, presentador, colaborador de televisión y ahora… ¡cantante!

Apasionado de los escenarios desde muy joven, ha colaborado en numerosos programas de entretenimiento, afrontando grandes retos. Pero que mejor para poner en broche de oro en su carrera… ¡que sacar a relucir su faceta musical!

En otros programas, Goyo nos ha hecho reflexionar a través de su característico humor, pero… ¿conseguirá defenderse de igual manera con un micrófono en mano y la música sonando?

Ángel Llácer y Flo: este será el nuevo jurado en Tu cara me suena 12

Esperansa Grasia, la cómica tiktoker llega a los escenarios

Gema Palacio, más conocida como Esperansa Gracia, ha venido a demostrar hasta donde es capaz de llegar.

La humorista, estrella de las redes por sus cómicas comparaciones entre España y Estados Unidos, ha dejado de un lado las redes para enfrentarse a un nuevo reto.

La música nunca ha sido su compañera, pero… ¿qué mejor que Tu cara me suena para descubrir un nuevo talento?

Mikel Herzog Jr, el cantante que pondrá el plató patas arriba

Mikel Herzog Jr es una de las mayores incógnitas de esta nueva edición. El cantante ha heredado el talento de su padre Mikel Herzog, representante de Eurovisión en 1998.

En redes acumula más de 10.000 seguidores compartiendo todos sus proyectos, tanto musicales como actorales, una combinación de talentos que podría ser crucial en esta nueva edición. ¿Hasta dónde será capaz de llegar?