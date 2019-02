Yolanda Ramos: "Siempre me gusta volver a 'Tu cara me suena', aunque le tengo mucho respeto"

¿Y SI ESTUVIERA EN 'TCMS 8'?

Siempre repartiendo simpatía, Yolanda Ramos regresó al plató de 'Tu cara me suena' para la gran final de la séptima edición y ha reconocido que fue "maravilloso". Eso sí, bromista, añade: "Cuando me lo dijeron, no me acordé de que ese último día es en directo... Hubiera pedido más dinero".