Llevaba mucho tiempo sin verlas: Agoney se desarma ante al vídeo de su hermana y sobrina

Han sido meses de mucho sacrificio, pero el esfuerzo ha valido la pena; los concursantes coinciden en que su paso por 'Tu cara me suena' ha sido una de las mejores experiencias de su vida y no quieren que se acabe.

Para paliar sus nervios y reciban el calor de sus seres queridos, desde la web de Antena 3 hemos querido premiar a Agoney con un regalo que nunca olvidará.

Su hermana y sobrina, a quienes hace mucho tiempo que no les ve, han enviado un vídeo al concursante en nombre de toda su familia y amigos como apoyo en esta recta final del programa: "Te tenemos que dar la enhorabuena porque has hecho unas imitaciones espectaculares y desearte mucha suerte en la final".

Agoney, con un nudo en la garganta, se ha quedado sin palabras al escuchar su mensaje: "Para mí la familia es muy importante".

El cantante canario ha acabado confesando que cuando empezó en este mundo le daba mucho miedo: "No quería ser reconocido, quiero la atención mínima, pero ellos me apoyan a que me relaje. Los quiero la vida entera".

Disfruta de este emotivo momento familiar en el vídeo de arriba .

