Vicky cumple 50 programas en Pasapalabra: “Me voy a atar y ya no me voy”

Manu celebraba hace dos días su medio centenar de tardes en Pasapalabra y ahora es Vicky quien cumple esos 50 programas como concursante. Como regalo, los dos han empezado con la tranquilidad del empate en el pasado Rosco, con mucho mérito por ambas partes porque fue a 23 aciertos.

La burgalesa, haciendo balance hasta ahora, ha resumido la experiencia como “genial” y ha asegurado que llegar a 50 programas es algo inesperado: “Con estar uno me conformaba”. Además, ha destacado que tiene un “compañero excepcional” como Manu, por lo que quiere quedarse mucho más tiempo. “Me voy a atar y ya no me voy”, ha bromeado.

Por su parte, Manu ha tenido unas bonitas palabras para ella: “Son mis bodas de oro con Vicky, pensé que nunca iba a tenerlas pero las he tenido con ella”. Ha conseguido sonrojar a la burgalesa. ¡Dale al play y revive este momento!