"Cualquiera de los cinco finalistas era justo ganador de 'Tu cara me suena 4'"

RUTH LORENZO GANA LA CUARTA EDICIÓN DE 'TU CARA ME SUENA' MUY EMOCIONADA

Gracias a una actuación desgarradora, brillante y llena de emoción donde imitaba a Jennifer Hudson con el tema "And I am telling you I'm not going", Ruth Lorenzo se alzó como ganadora de la cuarta edición de 'Tu cara me suena'. La concursante murciana, feliz y eufórica, agradece al público el cariño y apoyo recibido gala tras gala: “Un gracias se queda corto”. Por su parte, Edu Soto, que quedó segundo en la tabla clasificatoria y con un 36% de los votos del público, afirma que “cualquiera de los cinco concursantes finalistas era justo ganador”. Además, Manel Fuentes añade que es la primera vez que “recoge en el escenario a un cantante con lágrimas de emoción”.