TU CARA ME SUENA - GALA 2

Esta semana, Xuso Jones ha sido el primero en actuar sobre el escenario de Tu cara me suena. En esta segunda gala Xuso ha tenido la difícil tarea de imitar a uno de los cantantes que más triunfa en este momento a lo largo y ancho del planeta, Bruno Mars. Ha cantado su exitazo "Locked out of heaven".