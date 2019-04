Caracterizando la sexta gala de la tercera edición de Tu cara me suena

TU CARA ME SUENA - GALA 6

Como siempre, el equipo de maquillaje y peluquería han hecho un trabajo de 10. Convertir a Flo en Marilyn Manson, a José Manuel Soto en El Koala o a Melody en Ricky Martin no debe ser tarea fácil. No te pierdas el trabajo que han realizado en la sexta gala de Tu cara me suena.