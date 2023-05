El cambio radical de Susi Caramelo para ser C. Tangana cantando ‘Ingobernable’

Los concursantes de la décima temporada de ‘Tu cara me suena’ no deja de sorprender y cada cual se supera en su demostración de lo camaleónicos que pueden llegar a ser. Susi Caramelo ha subido de nivel para convertirse en C. Tangana. Se ha metido tanto en el papel que ha estado ‘Ingobernable’, como la canción.

El equipo de caracterización ha conseguido que la concursante fuera totalmente irreconocible. Sin duda, se trata de uno de los cambios más radicales de esta edición. La otra parte del mérito es de la propia Susi, que ha proyectado muy bien el espíritu pasota y chungo del cantante en el videoclip.

El apartado vocal ha pasado a segundo plano ante la importancia de la actitud en este número. Además, el departamento de escenografía se ha esforzado por adaptar el videoclip con la mayor fidelidad posible al escenario. ¡Revive este numerazo en el vídeo!

Mucho mérito ha tenido también la puesta en escena en la imitación de Anne Igartiburu. La concursante ha estado sensacional como Amaia para proclamar ‘Bienvenidos al show’.

En una preciosa actuación, llena de delicadeza y alegría, ha trasladado a los espectadores al circo. Anne sigue en su línea de cautivar al público con números llenos de sensibilidad.