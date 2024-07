Valeria Ros ha aportado a Tu cara me suena 11 diversión, frescura y, sobre todo, ¡vida! Así es como ella ha vivido esta experiencia: como "unas convivencias", como "un campamento profesional" en el que se ha divertido con sus compañeros y ha salido de su zona de confort. "Lo que más me sorprendido es que la vida me haya regalado una experiencia tan increíble a mis 37", confiesa. ¡Hasta ha podido imitar a su ídolo Amy Winehouse!

Igual de sincera se muestra al reconocer cómo afrontaría el programa si volviera a la primera gala: "Cambiaría todo". Valeria asegura que habría empezado a estudiar canto hace cinco años y va más lejos: "Incluso hubiese dicho a mi madre a ver si me puede llevar al conservatorio". Además, añade: "No hubiese fumado en mi vida".

Aunque asegura que estos meses ha vivido en un "caos", porque este programa es "muy divertido y muy exigente" y lo ha compaginado con otros proyectos, se muestra feliz por haber salido de la rutina. "Me ha puesto las pilas", comenta, porque le ha dado la oportunidad de hacer reír pero en un nuevo formato "completamente nuevo" para ella. Además, a nivel personal, se lleva "amigos para toda la vida".