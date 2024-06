La brutal transformación de David Bustamante en Marifé de Triana: depilación y ensayos en tacones

Una de las imágenes más impactantes de Tu cara me suena 11 es ya la de David Bustamante caracterizado como Marifé de Triana. Lo inimaginable se ha hecho realidad en la Gala 9 para cumplir el reto que le deparó el pulsador, un desafío que el cantante ha superado con nota.

Antes de salir al escenario, el concursante habló de su preparación a Manel Fuentes. Para lucir el vestido, tuvo que depilarse: "Hasta las ingles brasileñas me he hecho", le comentó al presentador. No se dejó ni los pelos de los nudillos de los pies.

Otro elemento fundamental fue caminar con tacones. "Mi hija estaba flipando", ha confesado Bustamante, porque no se los quitaba salvo para ir al gimnasio. "Me hacía vídeos ensayando en tacones por casa", ha contado como anécdota. ¡Descubre en el vídeo cómo se preparó para este reto!