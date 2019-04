Las bragas de Los Chunguitos

TU CARA ME SUENA - GALA 10

José se ha vestido diez veces de mujer y Juan seis veces en Tu cara me suena. Los Chunguitos nos cuentan las veces que se han puesto bragas en este programa y no les gusta como les sienta la ropa interior femenina. Ángel Llácer no puede contener la risa ante las explicaciones del dúo.