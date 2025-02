¡Ya apuntaban maneras! Así fueron las visitas a plató de los actuales concursantes de Tu cara me suena

¡Por fin conocemos el casting completo de la duodécima edición de Tu cara me suena! Ana Guerra, Bertín Osborne, Yenesi, Manu Baqueiro, Esperansa Grasia, Gisela, Goyo Jiménez, Melani García y Mikel Herzog Jr. tratarán de sorprendernos cada semana con sus brillantes imitaciones en el formato.

Algunos de ellos, como Esperansa Grasia o Yenesi, pisarán el plató de Tu cara me suena por primera vez y a otros ya los hemos podido ver en acción en las visitas que nos hicieron en anteriores ediciones. ¿Te acuerdas de alguna de ellas?

Las tres visitas de Gisela

La participante de la primera edición de Operación Triunfo ya nos ha demostrado su talento para imitar en varias ocasiones. Su primera visita a plató se remonta al año 2013, en el que dejó sin palabras al público interpretando ‘Sleeping in my car’ deRoxette.

La cantante volvió al programa en 2020 para deleitarnos junto a Jorge González como Bill Medley y Jennifer Warnes en ‘(I’ve had) The time of my life’. Además, en la décima edición regresó para hacer bailar al público con ‘Nochentera’ de Vicco.

Los duetos de Ana Guerra

Otra de las concursantes de esta edición de Tu cara me suena que ha estado varias veces en plató ha sido Ana Guerra. Su primera visita la hizo para acompañar a su compañera y amiga Mimi, que nos sorprendieron con un explosivo dueto en el que imitaban a Becky G y Natty Natasha.

La cantante regresó al programa acompañada de su actual marido, Victor Elías, para interpretar una de las canciones más conocidas de Amistades Peligrosas, ‘Estoy por ti’. ¡Qué ganas de ver cómo se desenvuelve en solitario en esta edición!

Manu Baqueiro sedujo con Feo, fuerte y formal

El actor que nos enamoró interpretando a Marcelino en Amar es para siempre vuelve a plató para demostrar que también se puede ganar la vida cantando. Manu Baqueiro ya lo demostró metiéndose en la piel de Loquillo en la undécima edición con la que dejó claro que podría ser un gran concursante.

Cada vez queda menos para disfrutar del mayor espectáculo de la televisión con Ana Guerra, Bertín Osborne, Yenesi, Manu Baqueiro, Esperansa Grasia, Gisela, Goyo Jiménez, Melani García y Mikel Herzog Jr. ¡Qué ganas de descubrir a quienes imitarán!