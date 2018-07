Todo es calma y buen rollo en los ensayos de Unax y Llum en Tu cara me suena Mini

ENSAYOS GALA 6 | TU CARA ME SUENA MINI

Unax y Llum serán Bob Marley en la sexta gala de Tu cara me suena Mini y durante los ensayos tienen que comprender la filosofía del cantante, en la que nada importa, en la que todo es buen rollo y todo está bien, ¿será Unax capaz de trasmitirlo en la actuación? No te pierdas el jueves un nuevo programa de Tu cara me suena Mini a las 22:30 horas en Antena 3.