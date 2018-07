Mucho inglés y rock and roll en la actuación de Julia y Santiago Segura

ENSAYOS GALA FINAL | TU CARA ME SUENA MINI

Este jueves es la gran final de Tu cara me suena Mini y Julia y Santiago tienen que darlo todo en el escenario, el objetivo es que todo el mundo se levante del asiento para bailar y cantar con ellos. Serán Anastacia y Elton John y tendrán que transmitir subidón y rock and roll. No te pierdas el jueves la final de TCMSM a partir de las 22:30 horas en Antena 3.