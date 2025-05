La reacción de David tras su destierro en Traitors: "La gente se deja llevar y yo he sido la víctima"

Hubo sorpresa en la primera votación para desterrar a un jugador en la mesa redonda de Traitors. Se produjo una inesperada unanimidad, sólo rota por el jugador que precisamente ha tenido que abandonar el Monasterio de Piedra. David fue traicionado, sobre todo por los fieles.

"La verdad es que no me esperaba que me votaran mis compañeros", confiesa. Llegó a esa mesa redonda avisado por los jugadores con los que había hecho alianza y de ahí que se la preparara con una estrategia a la desesperada, entre la defensa y el ataque a Cano.

Pese a que le da "rabia" haber sido desterrado, confiesa: "Yo hubiese hecho lo mismo". Cree que lo más fácil era "unirse al carro" y que la gente se dejó llevar para así no tener que desvelar su estrategia.