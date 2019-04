El rey del freestyle cooking abandona las cocinas de ‘Top Chef’

Al final fue Alejandro el que mandó a Oriol a su casa. El concursante catalán se mostró con una faceta que nunca habíamos visto antes en el programa. Pudimos ver a un Oriol triste por tener que abandonar las cocinas y con muy mal perder.

La impotencia que sentía en ese momento por no poder quedarse, le llevó a tener una pequeña discusión con Chicote en la que se cuestionaba su aprendizaje a lo largo del programa.

“Yo soy un sinvergüenza, me he decepcionado por no escuchar”, confesaba el cocinero. Afirma que se va con el equipo que siempre le apoya, no como los cuatro compañeros que se quedan en la recta final de ‘Top Chef’.