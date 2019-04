Oriol: “No quiero la inmunidad para nada”

Sergio Bastard ha sido el primero en acabar la primera prueba, pero también el primero en no superarla, ya que no ha quitado bien las espinas de la antxoa. Mari Paz, otra de las primeras en acabar, tampoco ha logrado pasar a la prueba de la inmunidad y Oriol ha levantado las manos cuando se ha dado cuenta de que no podía dar marcha atrás y se había olvidado de quitar la sal del pescado. "Esto ha sido cómo no limpiar una anchoa by Oriol Lomas”, afirma el cocinero. Además le ha dicho muy seguro al jurado que no quería la inmunidad para nada: “No quiero la inmunidad, me gusta la prueba de eliminación donde puedo demostrar mi cocina”.