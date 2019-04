Nuestros invitados no dan la talla como cocineros: "¿Qué es una berenjena y qué planta es el tomillo?"

SE PIERDEN ENTRE LOS ALIMENTOS

"¿Qué es cus cus, qué es el tomillo, qué es la hierbabuena y una calabaza?" ¡Que tremendo lío se hacen nuestros pinches buscando los ingredientes en el almacén!A Piedrahíta le gustan los alimentos de untar, Furiase se defiende bien cortando y Pedroche, pese a tener en casa a un tres estrellas michelín, no se apaña entre fogones: "Tengo buen paladar, yo sé comer bien". Tras unas instrucciones sobre qué cocinar y cómo hacerlo todo son dudas y es que enfrentarse a un conejo es complicado pero eso no es todo, nuestras estrellas no distinguen las verduras, no saben diferenciar especias y ni hablar de cómo se cortan unas patatas panaderas. Los nervios les han jugado una mala pasada pero nos han hecho pasar un rato muy divertido ¡No podían ser perfectos!