Montse abandona las cocinas de Top Chef

MONTSE: “ME HA PODIDO LA PRESIÓN DEL PROGRAMA Y DE MIS COMPAÑEROS”

Para sorpresa del jurado, Montse Estruch, la cocinera más veterana de esta edición de Top Chef ha realizado el plato que menos le ha gustado en la última oportunidad. Su plato con cerveza y mejillones no ha convencido y en el momento de la expulsión se ha venido abajo “estoy en un momento muy malo por la muerte de mi madre, todo lo que hacía aquí era por ella y al final he fallado”. Montse, además, no se ha sentido apoyada por sus compañeros “no me he sentido arropada por mis compañeros y me ha podido la presión”.