Marcel no se fía de las habilidades de Luca

A pesar de formar una de las parejas más fuertes de la prueba, durante la elaboración del plato Marcel y Luca no han conseguido el equilibrio esperado. El alemán no puede evitar controlar los movimientos de su compañero. "No conozco lo suficiente a Luca como para fiarme al 100% de él", confiesa Marcel. Aun así su plato ha quedado entre los favoritos.

Publicidad