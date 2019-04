“Es injusto que haya repesca”

MEJORES MOMENTOS PROGRAMA 10 DE TOP CHEF

Sergio, Oriol, Mari Paz, Alejandro y Marcel son los concursantes que optan a ganar la tercera edición de 'Top Chef' pero puede que no sean los únicos ya que los exconcursantes llegan a la prueba grupal del décimo programa dispuestos a quitares el puesto. Los concursantes no se toman con buen sabor de boca la opción de que haya repesca en el concurso. "Llevamos luchando diez programas y que entre una persona de fuera no mola". En definitiva, no les hace ni pizca de gracia y se les nota a leguas...