¡Roi no se detiene! El Drag King se atreve con las criaturas fantásticas de David

Roi tenía muchas ganas de salir a jugar y así lo ha demostrado en su duelo con Ary. El Drag King demostró sus conocimientos en el enfrentamiento de los 2000 y consiguió ser superior a su rival. En cuando Manel le ha preguntado si quería seguir jugando o no, el concursante no lo ha dudado ni un momento… ¡Pasar el turno no era una opción!

A David ya lo conocimos en el duelo en el que heredó la categoría de criaturas fantásticas. Al ser librero, el concursante aseguraba que podía defender la temática, pero Roi Royal también afirma dominarla perfectamente. ¡Menudo duelo se avecinaba!

En la primera parte del enfrentamiento los dos se han mantenido firmes y no han pasado ni una sola imagen. ¡No recordábamos un duelo con tantos aciertos seguidos! Sin embargo, en las últimas fotografías David se ha atascado más y eso ha acabado pasándole factura. ¡Roi ha ganado el duelo y ya tiene siete zonas en su poder! ¿Se atreverá a retar al líder de la clasificación?