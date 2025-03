¿Cómo contar los meses con los nudillos de las manos? Este concursante de ¡Salta! explica el truco, ¡y aun así falla con su respuesta!

Ramón ha sido el primer concursante en enfrentarse al puente de ¡Salta! en esta nueva entrega. Ha superado sin problemas la primera pregunta, y tiene pinta que resolverá la segunda sin dudar.

En la trampilla de la izquierda hay una frase que, presumiblemente, tiene faltas de ortografía, mientras que la trampilla de la derecha indica que en un año hay siete meses con 31 días. Y para comprobarlo, Ramón hace el famoso truco de contar los meses con los nudillos de las manos.

El concursante explica en qué consiste este truco mientras lo va haciendo. Y al acabar, las cuentas le salen que son ocho meses, y no siete como indica la trampilla, que tienen 31 días. Por ello, Ramón va seguro hacia la otra opción.

Una vez hecha la elección, no hay vuelta atrás. “Tal vez, alguien en casa no ha encontrado ninguna, y el fallo no está en la frase sino en la elección”, señala Manel Fuentes, sembrando las dudas en Ramón. Cuando el concursante salta, la trampilla se abre y cae al vacío. ¡Qué pena!

Ramón ha señalado que se veía como un contrincante fuerte y a la altura del puente, pero no ha dejado pasar su fallo. “Lo que nadie contaba es que no sabía contarme los nudillos”, ha bromeado el concursante. ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!