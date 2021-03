Juanra Bonet, de nuevo al frente de '¿Quién quiere ser millonario?': "Por contrato no puedo mover los músculos de la cara"

'Quién quiere ser millonario' regresa a Antena 3 y con algunas novedades, como los participantes, que en esta edición son famosos, y el destino del dinero, ahora con fines solidarios. Eso sí, la esencia permanece y también el presentador, Juanra Bonet.

El componente solidario es el cambio más significativo que se aprecia respecto a los especiales de la anterior temporada, con la celebración del 20 aniversario del concurso. Cada concursante elegirá una ONG para donar su premio: "Vamos a conocer un montón", destaca Juanra Bonet entre las "cosas buenas" que pasarán en los próximos programas.

"Cada concursante es diferente, eso es lo bonito"

Además, el presentador nos cuenta en esta entrevista cómo es su aportación desde su silla, adaptándose a cada jugador. No obstante, hay un detalle que no cambia ya tenga delante a uno anónimo o a uno famoso: "Por contrato no puedo mover los músculos de la cara".

También revela qué tres personajes le gustaría ver participando, todos realmente sorprendentes. También responde a si conoce a alguien que no quiera ser millonario y a si le pone nervioso dar tanta cantidad de dinero.

Para finalizar, Juanra Bonet intenta ponerse en el lugar del jugador. ¿Qué haría él en esa silla? El presentador ha contado cuál sería su estrategia y hasta qué punto se arriesgaría por ganar el millón de euros.