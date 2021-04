Lydia Valentín ha comenzado con buen pie el programa consiguiendo enlazar seis preguntas acertadas consecutivas sin utilizar demasiados comodines. Pero en este caso, debía adivinar la pregunta más musical hasta el momento con la posibilidad de sumar 5.000 euros.

De entre cuatro nombres de artistas, la atleta ha tenido que saber cuál de ellos no es un rapero. Lydia ha dicho tener “muy, muy claro” que el que no es rapero era Camilo Sesto. A pesar de que la pregunta no se refería a ese Camilo, ha acertado igualmente.

¡Así ha sido este momentazo!