El público da la sorpresa... y Carlos Adán sufre las consecuencias en '¿Quién quiere ser millonario?'

El público de '¿Quién quiere ser millonario?' no es infalible, y Carlos Adán ha podido comprobarlo en la pregunta por los 20.000 euros. No obstante, lo extraordinario no ha sido eso, porque ya ha pasado más veces, sino el resultado en sí de las votaciones en comparación con la respuesta correcta. ¡Revive lo que ha ocurrido!