PROGRAMA 1 | TURQUÍA

La mezquita de Suileimán guarda una historia de amor, y eso les hace reflexionar a los viajeros. ¿El amor es para siempre? Algunos confiesan que están abiertos a volver a enamorarse, otros aseguran que sólo hay un gran amor en la vida. ¿Y qué opinan del sexo a los 80? “A mí ya me cuesta trabajo”, afirma Francisco. Pero hay quien asegura que no necesita ni viagra, o ‘vinagra’ como la llama María. “Al contrario, la voy a tener que tomar para que no se suba tanto”, comenta Juan. ¿Le creerá el sector femenino del viaje?