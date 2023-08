La reacción de Estefanía, la ganadora de ‘Password’, tras su tensa final: “No daba ni un duro”

Secun de la Rosa y Melody han ayudado a Estefanía a llevarse los 10.000 euros. A falta de pocos segundos, Estefanía debía concentrarse mucho para dar las pistas exactas. “Había una palabra por la que no daba ni un duro”, asegura la joven, que pensaba que Secun no acertaría el último password.

Sin embargo, la concursante terminó alzándose con el premio y la emoción inundó el plató. “No me lo esperaba para nada”, dice emocionada. La joven, que no puede estar más feliz, ha ganado la ‘Ronda final’ y, además, se ha divertido mucho con los invitados.

El dinero del premio es justo lo que necesita para comprarse una furgoneta y camperizarla ella misma. “Soy muy mañosa”, advierte. A pesar de que a Cristina Pedroche no le atraiga del todo la idea de las furgonetas, Estefanía tiene claro que es su sueño. “Me quiero recorrer toda España y lo que me dé la furgo”, afirma. ¡Échale un vistazo al video para ver su reacción!