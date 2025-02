Dos fallos en el último segundo llevan a Manu a la Silla Azul… ¿conseguirá superarla?

El programa de hoy ha estado lleno de ritmo gracias a la brillante interpretación de Gavino de la mítica canción ‘The House of the Rising Sun’, de The Animals.

Este momentazo ha ayudado a que nuestros concursantes llegasen relajados y con la mente centrada en el Rosco. Manu ha comenzado con 142 segundos en su marcador, mientras que Rosa contaba con 131 segundos.

Desde el primer momento, la gallega se encontraba encabezando la prueba, y la presión sobre Manu iba creciendo. El cronometro de Rosa ha llegado a cero, contando con 21 aciertos, los mismos que Manu. Y el madrileño no se iba a conformar con un empate.

El joven ha decidido arriesgarse para ser el vencedor de la prueba, pero la presión ha podido con él, cometiendo dos fallos en el último momento. ¡No te lo pierdas dándole al play!