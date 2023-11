¡Alta tensión! Moisés y Óscar se enzarzan en El Rosco más igualado: ¿quién arriesgará?

Moisés y Óscar se conocen tan bien, al llegar a su duelo número 38 en El Rosco, que uno puede predecir los movimientos del otro. Por eso, en casos de extrema igualdad como ha ocurrido en esta ocasión, la estrategia es clave: seguridad en las respuestas propias, desconfianza en el rival y gestión del tiempo. Todo eso ha provocado una prueba larga y con muchísimo suspense hasta el final.

Óscar ha llevado la iniciativa durante la primera vuelta. Tras un arranque de seis respuestas correctas, se ha mantenido por delante en el marcador y ha cerrado esa ronda con 19 aciertos. Moisés ha tenido que ir a su encuentro, sin prisas y evitando cualquier riesgo, hasta que incluso le ha adelantado al llegar a las 20 letras en verde tras un turno de siete palabras consecutivas.

Cuando Óscar ha empatado, El Rosco ha entrado en la fase de máxima tensión. Un ejemplo lo deja claro: Moisés se ha pasado del segundo 37 al 23 respondiendo “Pasapalabra”. Lo mismo ha hecho el madrileño cuando ha sumado un acierto más, durante catorce segundos. De nuevo, han igualado a 21.

Sin embargo, el duelo no se ha quedado en tablas. Óscar ha manifestado su convencimiento de que Moisés iba a sacar algún as. Teniendo en cuenta que, por poco, tenía menos segundos, no le ha quedado más remedio que arriesgar. ¡Descubre este trepidante final de El Rosco!

Ambos concursantes han llegado hasta El Rosco con una buena cantidad de segundos, mérito también de los nuevos refuerzos que les han llegado. En este cuarteto, hay una pareja a la que Roberto Leal ha dado la bienvenida con especial ilusión: Ana Guerra y Víctor Elías.

La cantante se ha picado con el presentador por lo que ha tardado en llegar esta nueva visita a Pasapalabra, que en esta ocasión hace con su pareja. De hecho, Roberto ha hecho un guiño a ese detalle romántico: “Noto cierto resplandor en tu mano”. ¡Qué tres programas tan bonitos aguardan con ellos!