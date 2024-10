El último mensaje de Nacho Mangut: “Yo más no he podido estudiar y me da pena no poder demostrarlo”

Ha sido, es y será una leyenda de Pasapalabra. La huella de Nacho Mangut como concursante es aún más profunda tras los 59 programas que ha participado en su nueva oportunidad, aunque este camino ha vuelto a llegar a su fin sin conseguir el bote, en una tarde de mala suerte en la Silla Azul. "Se me ha hecho corto", nos reconoce el extremeño ya tras el programa, tratando de asimilar la eliminación.

En esta entrevista exclusiva para la web, Nacho afirma con sinceridad que se va "con mucha pena por no haber podido aprovechar mejor esta oportunidad". "Lamento si alguien se ha sentido decepcionado, pero yo más no puedo estudiar, creo que he jugado bien, me he sobrepuesto a situaciones complicadas he acertado palabras difíciles y me sabía muchas más, y me ha dado pena no poder demostrarlo", confiesa.

Su balance global es positivo. "He estudiado más que nunca, me sé el doble de palabras que en 2020 y he tenido posibilidades reales del bote", analiza el veterano concursante. También precisa que ha perdido en su Silla Azul número 15. Teniendo en cuenta que ha empatado 14 veces con Manu, sin duda su balance es claramente ganador.

Sin embargo, en esa prueba inicial "se juntan una serie de factores que son superdifíciles de prever". El extremeño subraya que hay aspirantes muy buenos, como Alberto, a quien ha dado su relevo, además de que "hay cosas en los concursos que no dependen de uno mismo".

Nacho comenta que va a dejar el estudio aparcado: "He hecho una inversión de tiempo y esfuerzo enorme, mucho más que otras veces". También hace autocrítica: "Esta vez, que el estudio y el tiempo libre sí que lo he tenido, quizá me han fallado otras cosas: miraré mis fallos, intentaré corregirlos y procuraré que no me lleven a otros nuevos".

Para terminar, el concursante manda un mensaje a todos los seguidores de Pasapalabra: para darles las gracias por animarle y para dejar una puerta abierta a regresar al plató que, sin duda, es su casa. ¡Dale al play y descubre esta entrevista al completo!